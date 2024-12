Torinotoday.it - Un parcheggio di mattoncini colorati, sei mesi di lavoro e 700 litri di vernice: l’arte contemporanea è al centro commerciale

Leggi su Torinotoday.it

Un murales da record, intitolato “Art Site Park”, riqualifica ilmultipiano delLe Fornaci di Beinasco, che sorge là dove un tempo c’erano le fornaci in cui si cuocevano i mattoni per l’edilizia. È una delle più ambiziose riqualificazioni estetiche mai compiute in.