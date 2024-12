Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-12-2024 ore 15:10

Ribelli avanzano sua se l'esercito nega di essersi ritirato erdogan avverte Damasco il prossimo obiettivo nelle mani degli insorti ci sono anche due città è invalido al confine con la oltre ad una base russa dotata di missili i curdi entrano occupano le zone orientali abbandonati dall'esercito gli attacchi russi e siriani vicino ad hoc secondo un osservatorio per i diritti umani hanno ucciso 20 civili tra cui cinque bambini Libano e Giordania chiudono le frontiere Israele la porta le truppe del golan ospedale civile a Gaza denuncia intanto nuovi Raid israeliani 29 le vittime laghi a te nega nuovo patto di Putin scrive armi nucleari tattiche Bielorussia dal prossimo anno anche i missili o resti in weiden avverto ottantamila soldati statunitensi mi paesi nato in Europa anche per scoraggiare ulteriori pressioni russe livello di attenzione sulla malattia ancora sconosciuta che ha portato ad Oltre 70 decessi in Congo come una lettera inviata dal ministero della salute si chiede agli uffici di Sanità Marittima aerea e di frontiera del Ministero della Salute di attenzione su tutti i punti di ingresso e in particolar modo per i voli diretti provenienti dal paese Nessun allarme attenzione dovuta e monitoraggio costante chiarisce il Ministero In Africa sono arrivati gli esperti dello MS si studiano alcuni come possibili cause in Olanda tragedia all'Aia secondo i media locali sarebbero 20 le vittime del crollo di una palazzina di tre piani in quell'altro si è verificato dopo un incendio con esplosione scattato l'allarme posto Si sono precipitati soccorritori che hanno avviato le ricerche di possibili intrappolati sotto le macerie lo riferiscono i vigili del fuoco in questo momento i servizi di emergenza o devo impegnati a salvare cercare persone a combattere gli incendi ha fatto da te ne intendi di vigili del fuoco della città di un comunicato di economia in chiusura nei primi due anni di governo meloni insegna l'ufficio studi della cgia l'occupazione in Italia è cresciuta complessivamente di 847000 unità più tre virgola per cento di questi nuovi posti di lavoro 672000 sono lavoratori dipendenti 175000 autonomi focalizzando l'attenzione sui lavoratori dipendenti lo stock di coloro che in quest'ultimo biennio un contratto a tempo determinato è aumentato di 937 mila unità metti lavoratori con un contratto a termine sono diminuiti di 266000 totale di 9 occupati bene 710000 pari al 83,8% sono del 50