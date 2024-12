Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-12-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivata stamattina la lettera di licenziamento collettivo per 97 lavoratori dell’azienda di logistica trans Nova chi lavora per il gruppo stellanti se la quale non è stata rinnovata la commessa l’azienda spiega che non sia una soluzione alternativa come la carta se lo merita perché si tratta di esuberi strutturali perché tra snova opera in regime di monocommittenza con stellantis e non altri cantiere cui destinare la manodopera andiamo aun bambino di 12 anni è precipitato da una finestra dal decimo piano di un palazzo di via Igino Giordani siamo nel quartiere Collatino l’allarme è scattato intorno alle 17 di ieri mi diverte chiamata arrivata al numero di emergenza 112 sul posto è accorto Il personale del 118 poi è sopraggiunta la polizia che Indaga sulla vicenda i sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo poi la corsa ospedale pediatrico Bambino Gesù dovendo disegno è arrivato in condizioni disperate I medici hanno fatto di tutto per salvarlo Ma per lui non c’è stato nulla da fare mentre un sondaggio delle Figaro che 59% di francesi vuole le dimissioni di Macron cominciano le prime mosse su dopo Garnier i socialisti sono detti pronti a negoziare con il presidente sulla base di concessioni reciproche in vista della formazione di un nuovo governo comunque avrà un contratto a tempo determinato come dichiarato il segretario del partito socialista Olivier faure è che è stato ricevuto da Macron oggi all’eliseo intervistato da Franca info Foresti ha detto ad arrivare a compromessi su tutti i temi comprese le pensioni spera che mi trovi i nomi un precursore l’obiettivo è quello di trovare una soluzione perché non possiamo fermare il paese per mesi ha dichiarato il leader socialista ho raggiunto che negoziato non riguarda tutte le porte del fronte Popolare poiché la insumed esclusa da questa discussione la marcia dell’opposizione continuo in Siria e l’iran ha come obiettivo ovviamente Damas fermato il presidente turco erdogan e parlando con i giornalisti dopo la preghiera del venerdì Ha poi aggiunto di non aver ancora ricevuto una risposta positiva data alla richiesta di incontro di normalizzazione dei rapporti che aveva fatto all’inizio dell’anno i progressi della posizione stanno continuando disse la nostra speranza è che questo cammino Silvia Contini senza problemi ha concluso porta Serie A prima l’Inter col Parma poi il big match Atalanta Milan scendono prima in campo l’Inter che ospita il Parma nel pomeriggio poi il big match Atalanta Milan domani la Juventus che ospita il Bologna è lacontro il Lecce all’Olimpico noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa