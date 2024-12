Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-12-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un po’ in piena notte almeno 20 persone le persone ad aver perso la vita a causa del crollo di una palazzina residenziale di 3 piani nella città olandesi Villa la tragedia è nata insegue non esplosione un incendio dovuto a cause ancora da chiarire quattro le persone portate in ospedale mentre bilancio ancora provvisorio si sta scavando tra le macerie il fumo ancora presente il presidente sudcoreano Johan che ora cercato di imporre la legge marziale un sistema di governo in cui le leggi ordinarie mente in vigore in uno stato vengono temporaneamente sospesi e tribunali militari vengono investiti da un ampio potere giudiziario per porre fine a una relazione molto forte nella politica nella società sud-coreana yeon-soo che ordine essere molto contestato eletto nel 2022 con un solo del 8% di scarto ha provato a risolvere le divisioni sospendendo la demo non sono andate secondo i piani la situazione in Ucraina sarà al centro delle nostre discussioni sono appena tornato da una visita Chi è il primo giorno degli ho mandato dobbiamo stare al fianco del ucraina per tutto il tempo necessario fare tutto necessario affinché l’invasione della Russia venga sconfitta è il diritto internazionale prevalga lo scrive il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa nella sua Lettera di invito ai ride dei 27 per il Summit che si terrà a Bruxelles il prossimo 18-19 dicembre cambiamo ancora argomento perdiamo del tempo è brutto e non so la maggior parte dell’Italia per questo weekend con venti forti e mareggiate pioggia freddo e anche la neve questo viene annunciato dagli esperti del meteo.