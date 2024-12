Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-12-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione nello studio a Giuliano Ferrigno essere in apertura di a pranzo avrà un nuovo premio nei prossimi giorni l’ha annunciato il presidente Macron e il discorso Alla nazione all’indomani del voto di censura contro il governo la decisione presa giugno Dopo le europee di sciogliere l’assemblea nazionale è stata compresa è una mia responsabilità ha detto il presidente del discorso Alla nazione secondo Macron di premier dimissionario si è mostrato all’altezza quando tanti altri non l’hanno fatto nuovo prima era alle Donato te L’ha nominato nei prossimi giorni non caricherò di formare un governo di interesse generale che rappresenti tutte le forze politiche che possono parteciparvi o che quantomeno si impegna non censurar lo ha detto il presidente francese vorrei medioriente insorti si sono entrati alla dama alla terza città della Siria è da giorni è segnata però pensava antigovernativa sostenuta dalla Turchia hanno fatto irruzione nella prigione centrale liberando i detenuti l’esercito Siriano ha riconosciuto di avere perso il controllo la città che di fattura isolata Il capo ti dice ti amo in fianco di Damasco il ministro degli Esteri italiano evoca la possibilità in un accordo a breve sugli ortaggi il mondo assiste ad un ritorno della guerra fredda ma con un rischio molto alto che passi ad uno stadio caldo ha detto il ministro degli Esteri Russo serghei la prof intervenendo alla riunione dei ministri dei paesi oggi a Malta i capi di Stato Maggiore American Rust hanno avuto una conversazione telefonica sul turismo in Italia la prima sezione del tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai da parte del comune di Sanremo dell’organizzazione del festival per gli annii giudici hanno deciso che il comune di Sanremo fatta salva la prossima edizione dovrà bandire l’affidamento del festival con una gara aperta agli operatori del settore il ricorso era stato proposto dalla società di produzione lizzazione di eventi opere di carattere musicale la risposta della RAI l’organizzazione del festival si legge resta nella nostra titolarità nessun rischio che possa essere affidato a terzi in chiusura una notizia di cronaca lato delle forze dell’ordine un’associazione mafiosa di matrice andrà anche ti sta il territorio Bresciano 25 le misure cautelari inquirenti di parlano di estorsioni traffico di armi e droga ricettazione usura reati tributari riciclaggio nonché di scambio elettorale politico-mafioso fa gli arrestati di ieri anche una religiosa Suor Anna Donelli ritenuta a disposizione del sodalizio per garantire collegamento con i sodali detenuti nel carcere era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa