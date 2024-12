Formiche.net - Troppa burocratizzazione in Esa. L’astronauta Vittori scrive al ministro Urso

Egregio, la storia dello spazio italiano rappresenta un capitolo straordinario, che continua a suscitare orgoglio nel nostro Paese. Dal lancio del satellite San Marco, di cui quest’anno celebriamo il 60° anniversario, al contributo ineguagliabile alla Stazione spaziale internazionale, l’Italia si è affermata come protagonista sulla scena globale.In questo contesto positivo, un anno fa, in un suo incontro con l’attuale direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, emergeva la soddisfazione per la nomina di Marco Ferrazzani a direttore dell’amministrazione dell’Agenzia spaziale europea. Sebbene apprezzabile come notizia, mi consenta di sottolineare che l’Italia, in qualità di terzo contributore dell’Esa, avrebbe potuto legittimamente ambire a posizioni strategiche in ambiti più direttamente legati all’esplorazione spaziale.