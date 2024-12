Thesocialpost.it - Travagliato, ragazza 27enne investita e uccisa in autostrada

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia si è consumata nella tarda serata di venerdì 6 dicembre lungo l’A35, dove una giovane di soli 27 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, lasarebbe scesa dall’auto dopo un incidente e sarebbe stata travolta da un’altra macchina in transito.L’episodio è avvenuto poco dopo le 23, tra gli svincoli diOvest eEst, in direzione Milano. Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenute un’ambulanza di Franciacorta Soccorso e un’automedica, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.Il trattole è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, per consentire alla polizia stradale di Chiari di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del drammatico incidente.