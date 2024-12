Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-12-2024 ore 17:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in zona Boccea per accertamenti tecnici su un edificio resta chiusa via bonifaci da Largo Gregorio XIII a via Pio VII chiusura anche Largo Gregorio XIII da via Boccea domani domenica 8 dicembre su via del Foro Italico chiuso tra le 7:30 e le 16 intanto tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico al via da oggi sabato 7 dicembre il piano mobilità messo a punto per il periodo natalizio più corsi sulla linea A e C della metropolitana il sabato e la domenica dalle 10:30 in poi potenziate le principali linee di servizio di superficie inoltre per migliorare l’accesso alle vie del centro storico ci saranno in servizio anche quest’anno le due linee bus orari gratuite free 1 e free 2 le linee saranno operative tutti i giorni da oggi a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 con una frequenza di circa 13 minuti dettagli di queste ed altre notizie sul sito