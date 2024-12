Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-12-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi pomeriggio è in programma un corteo da Piazza della Consolazione a piazza del Campidoglio sono previste deviazioni o limitazioni per 14 linee di bus è in vigore il piano della mobilità varato dal Campidoglio per incentivare l’uso del trasporto pubblico Durante le festività natalizie Sono in strada le linee gratuite free uno è freddo e in strada anche la circolare elettrica gratuita 100 che si muove all’interno della Tridente potenziate le principali linee di bus diretta in centro e le corse delle linee A e C della metropolitana previste sanzioni per chi utilizza la sharing Mobility dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità