Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-12-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in vigore da oggi il piano della mobilità varato dal Campidoglio per incentivare l’uso del trasporto pubblico durante il periodo delle festività natalizie in strada fino al 6 gennaio le navette circolari gratuito free 1 e free 2 che collegano termini Piazzale dei partigiani con largo Chigi quindi via Del Corso in strada anche la linea circolare è gratuita elettrica 100 che si muove all’interno del Tridente previsto poi al sabato quindi anche oggi e nei festivi il potenziamento delle principali linee bus diretta in centro e delle Linea C della metropolitana esteso fino al 6 gennaio l’orario delle ZTL di centro e Tridente che ad eccezione del 25 dicembre giorno di Natale saranno attive dalle 6:30 alle 20 infine promozioni per chi sceglie di sposarsi in città utilizzando la sharing Mobility per saperne di piùmobilita.