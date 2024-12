Ilgiorno.it - "Tra Navigli e Ticino" con 21 Comuni. L’obiettivo è promuovere il turismo

Un patto e un progetto che coinvolge 21, condi "ilterritoriale all’interno di queste realtà locali. L’idea condivisa mira a valorizzare le risorse naturali, culturali e storiche deicoinvolti, creando un itinerario turistico che attraversa questi luoghi ricchi di tradizione e bellezza", spiegano dal Comune di Gaggiano. In rappresentanza all’incontro in Regione per parlare del progetto "Tra" ha partecipato il consigliere gaggianese Gabriel Gualtieri che ha sottolineato "l’importanza di questa iniziativa per favorire ile lo sviluppo economico del territorio. Un passo importante per rafforzare l’identità locale e attirare visitatori in questi splendidi", ha evidenziato il consigliere. "Esiste un Fuori Milano straordinario – ha commentato l’assessore regionale Barbara Mazzali al, marketing territoriale e moda – fatto di borghi incantevoli, scorci naturali unici e tradizioni che si intrecciano armoniosamente con la modernità.