Tour alla scoperta dell’Inghilterra | 5 tappe da non perdere per un Natale 2024 tra storia arte e divertimento

Leggi su Mondouomo.it

Non solo Londra, ma anche Manchester, Liverpool, la contea di Yorkshire e Bristol: uncompleto per le feste diattraverso il fascino dello stile inglese. Luogodi indimenticabili personaggi di tutti i tempi come Shakespeare ed i Beatles, l’Inghilterra è il principale Stato delle isole britanniche ed offre una quantità incredibile di .