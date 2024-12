Veneziatoday.it - Tornano a sfilare i MotoBabbi per i bambini della Casa di Nazareth

Leggi su Veneziatoday.it

Migliaia di equipaggi, vestiti di rosso e bianco. Cintura nera in vita e stivali. Qualcuno anche con una bella barba bianca. Tutti in sella di una motocicletta invecepiù classica slitta. Questo pomeriggio, a Chirignago, è andata in scena l'oramai tradizionale sfilata dei, carichi.