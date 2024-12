Ilrestodelcarlino.it - Teatri Soffiati porta 'Il famoso canto di Natale' a Cavriago

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi alle 17 e domani alle 11 e alle 16,30 al Novecento diè in programma "Ildi" della compagnia. Il racconto di Dickens si intreccia alle vicende dei protagonisti, moltiplicandosi in un costante gioco di specchi, sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due narratori, culminando in una notte diche lascia il segno nel cuore di tutti. E al teatro di Castelnovo Monti oggi alle 17 c’è "La mamma è sempre la mamma", lettura scenica sui profili che hanno generato il "mammismo", per la regia di Marina Coli con Gabriella Caniparoli, Alessia Castorini, Federico Costi, Doriana Ferrari, Serena Ferrari, Paola Giampellegrini, Maria Assunta Ligustri, Giusy Manno, Elena Pellicciari, Maria Grazia Reverberi, Angela Tarabelloni, Patrizia Zanettoni, Annalisa Zanichelli.