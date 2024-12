Fanpage.it - Su Google la metà degli italiani cerca informazioni su sintomi e salute

Leggi su Fanpage.it

In Italia, il 53% delle persone si rivolge al “Dottor” per saperne di più su aspetti sanitari: in dieci anni, la percentuale dichesullaè cresciuta di 21 punti, attestandosi poco sotto la media europea: ecco cosa emerge dagli ultimi dati Eurostat.