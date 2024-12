Anteprima24.it - Solofra e Valle del Sabato, controlli a tappeto dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiLa Compagnia deidi, negli ultimi giorni, ha intensificato isul territorio, impiegando decine di militari, sia in uniforme che in abiti civili, con il supporto di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° ReggimentoCampania di Napoli che hanno perlustrato il territorio della Città conciaria.L’attività si è concentrata su posti di controllo, spesso a doppio senso di marcia, che hanno consentito di identificare gli occupanti di circa 500 veicoli. Numerosi di questi sono stati sottoposti a perquisizioni immediate a seguito di comportamenti sospetti rilevati dagli operanti. I servizi si sono estesi dalle zone centrali a quelle periferiche, concentrandosi sulle aree a rischio di furti in abitazione, mediante posti di controllo e vigilanze dinamiche.