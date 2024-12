Oasport.it - Slittino: Madeleine Egle sbanca ad Igls, Taubitz si arrende. Italiane fuori dalla top-10

Arriva la gara di casa esubito si fa sentire. Adla beniamina del pubblico domina nel singolo femminile della Coppa del Mondo die si porta in scia a Juliain classifica.1:32.484, miglior tempo in entrambe le run, record della pista e record di spinta perche veramente oggi non ha avuto rivali ed ha sbaragliato il campo gara.Alle sue spalle c’è proprio: la teutonica, vincitrice al debutto a Lillehammer, è lontana però 240 millesimi. Terza l’altra austriaca, Lisa Schulte, poi nella top-5 Emily Sweeney e Anna Berreiter.Gara difficile anche oggi per le atlete, tuttetop-10. La migliore è Sandra Robatscher, undicesima ad oltre otto decimivetta, subito dietro Verena Hofer, dodicesima (nona dopo la prima run). Diciottesima Nina Zoeggeler.