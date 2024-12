Quicomo.it - Slitta al 2026 e 2027 il voto in molti Comuni comaschi: le amministrazioni che dureranno più di 5 anni

Il Viminale ha confermato il calendario elettorale per iche, a causa dell'emergenza Covid, avevano votato in autunno nel 2020 e 2021. Una circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali chiarisce che questi enti locali torneranno alle urne rispettando il termine naturale.