Sbircialanotizia.it - Siria, il ‘grande gioco’ di Erdogan: così la Turchia rafforza l’influenza

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ma non mancano i rischi per Ankara nella crisi in Medio Oriente Ankara "ha tutte le ragioni per essere soddisfatta". E "l'offensiva dei ribellinil'influenza geopolitica della". Di un alleato degli Usa, membro della Nato, che è stato in passato il principale sostenitore della rivolta armata contro il leaderno Bashar al-Assad. .