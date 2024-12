Quotidiano.net - Sima, il Natale inquina

Addobbare l'albero die decorare la casa con luci e catene luminose produce in Italia, nell'intero periodo natalizio, fino a 20mila tonnellate di CO2 che vengono immesse in atmosfera. I dati arrivano dalla Società Italiana di Medicina Ambientale () in occasione della ricorrenza dell'8 dicembre in cui milioni di famiglie saranno alle prese con gli allestimenti natalizi nelle abitazioni. "Nel periodo che va dall'8 dicembre al 6 gennaio sia gli interni che gli esterni delle abitazioni sono decorati con illuminazioni natalizie che rimangono accese diverse ore al giorno. Un'invasione di fili luminosi e di lampadine che determina un incremento dei consumi energetici di circa il +30% rispetto al resto dell'anno, pari a 1.600 MWh al giorno ossia 46.400 MWh di energia consumata solo nel periodo che va dall'8 dicembre all'Epifania.