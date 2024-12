Pisatoday.it - Si riapre il sipario dell'Olimpia di Vecchiano: conclusi i lavori finanziati col Pnrr

Leggi su Pisatoday.it

Sonoal Teatrodie così sono in arrivo 5 eventi teatrali per festeggiare la riapertura e il Natale, ad ingresso libero per tutti coloro che vi vorranno prendere parte."Le lavorazioni al Teatrohanno riguardato interventi di ecoefficentamento.