Seul Parlamento respinge impeachment

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 Ilsudcoreano ha respinto la mozione diper il presidente Yoon Suk-Yeol presentata dall'opposizione dopo che martedì scorso il presidente aveva decretato la legge marziale, subito dopo ritirata per la bocciatura parlamentare. Non è stato raggiunto il quorum dei 200voti per far scattare la messa in stato di accusa del presidente. Il partito di governo, il People Power Party, ha boicottato il voto.