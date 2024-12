Formiche.net - Sesta generazione, il programma statunitense Ngad rimane sospeso in vista dell’insediamento di Trump

L’Aeronautica degli Stati Uniti ha deciso di lasciare ai vertici politici della prossima amministrazione la decisione ultima sulNext generation air dominance (). Recentemente, ilera andato incontro a una sospensione dettata dagli alti costi previsti per il caccia. In base alle stime realizzate, il solo caccia potrebbe avere un costo unitario che oscilla tra i 200 e i 300 milioni di dollari. Tale cifra sarebbe la conseguenza della somma di sistemi avanzati che dovrebbero andare a equipaggiare la futura punta di diamante delle capacità aeree degli Usa e la pausa di riflessione annunciata dal Pentagono puntava a esplorare soluzioni che permettessero di abbattere i costi senza rinunciare alle prestazioni. Adesso, la stessa Us Air force ha comunicato che il segretario uscente, Frank Kendall, non prenderà una decisione definitiva sule che, pertanto, i contratti con i fornitori saranno estesi fino a quando l’amministrazione entrante non subentrerà nel processo decisionale, per non pregiudicare lo sviluppo di ulteriori soluzioni di riduzione dei costi.