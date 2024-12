Lanazione.it - Serie B Interregionale: Use Computer Gross e Abc Manetti in casa per scontri decisivi

Leggi su Lanazione.it

Tra oggi e domani andrà in scena la seconda giornata di ritorno di, con Usee Abc Solettificioimpegnate entrambe in. Si parte stasera alle 21 quando al Pala Sammontana di Empoli i biancorossi di coach Valentino ospiteranno il Costone Siena in un vero e proprio scontro al vertice. I senesi, già vittoriosi all’andata, hanno infatti solo due punti di ritardo rispetto all’Use, e faranno di tutto per agganciarli in classifica. Domani alle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino invece i gialloblu di coachricevono lo Spezia Basket, che all’andata si impose di cinque lunghezze in volata. Per i castellani si tratta del terzo scontro diretto in una settimana, dopo i due passi falsi contro Cecina e Olimpia Legnaia, in cui Nnabuife e soci sono chiamati a dare un chiaro segnale di svolta per provare ad invertire la rotta e tornare a navigare in acque meno agitate rispetto a quelle che sta attualmente attraversando.