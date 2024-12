Reggiotoday.it - Serie A3, big match tra Domotek Volley e JV Gioia del Colle

Leggi su Reggiotoday.it

E’ tutto pronto. Bigal PalaCalafiore. LaReggio Calabria ospita la JVdel. Operazione aggancio per gli ospiti, team costruito per vincere il campionato oggi alle prese con la “matricola” terribile di mister Polimeni.Quindici punti e volo in atto per gli.