Ilfoglio.it - “Senza Festival alla Rai, l’Italia finirà dallo psicologo”. Parla Chiambretti

Leggi su Ilfoglio.it

Toglieteci tutto, ma non Sanremo. “Sta cadendo ogni certezza”, sospira Pieroal Foglio. “Il Capodanno in piazza, il Natale in famiglia, il Ferragosto in coda. L’inverno. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti