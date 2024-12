Senaldi | Grillo scrive a Schlein prenditi Conte E lui replica | Ti raccomanderei a Draghi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se Beppe, da che è morto Gianroberto Casaleggio, più di otto anni fa, si fosse dato da fare un decimo di quanto si sta industriando nelle ultime settimane per rompere le scatole a Giuseppe, il comico sarebbe il padrone incontrastato della sua creatura e l'avvocato sarebbe tornato da tempo alle aule di tribunale. Invece, l'Elevato si è messo a chiudere il recinto di casa quando gli erano già stati sottratti quasi tutti i buoi e ora ogni mossa che fa, ha un sapore patetico. Nel tentativo di sabotare in qualsiasi modo la consultazione della base di M5s, che ha chiesto per questo fine settimana pur sapendo di perderla per provare a conservare il ruolo di garante ,ogni giorno se ne inventa una; ed è sempre peggio. Ieri è stata la volta della missiva a Elly«e per conoscenza alla corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4.