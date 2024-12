Quotidiano.net - Sempre più truffe via web, interviene Crosetto

Il ministro della Difesa, Guido, usato come testimonial involontario su alcuni post Facebook per investimenti fasulli, passa al contrattacco. Meta cancella i post incriminati ma subito dopo ne compaiono di nuovi. E i testimonial involontari sono quasi tutti i nomi noti: dal presidente Sergio Mattarella, a Giorgia Meloni, per passare a Giancarlo Giorgetti e fino a Fabio Panetta. Ma vengono usati anche volti noti del giornalismo come Enrico Mentana o Giovanna Botteri. Fino a coinvolgere Massimo Moratti o gruppi come Eni, Enel, Fininvest e tutta la famiglia Berlusconi. "Su un social importante, Facebook, - scrive- dei delinquenti patentati possono pubblicare video così per ingannare le persone più ingenue. Io pensavo che fosse impossibile che qualcuno ci cascasse ma poi ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco che mi chiedeva: 'Se lo dice lei allora posso farlo'.