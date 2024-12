Liberoquotidiano.it - "Sempre gli stessi, massoneria della musica": Sanremo, Nino D'Angelo durissimo

"C'è unache crea, manovra e decide chi deve uscir fuori e chi no":D'lo ha detto in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno parlando del festival di. Per l'artista, ci sarebbe una "lobby di quattro-cinque case discografiche ancora in vita, le radio che hannopiù potere, le agenzie degli artisti e a questo aggiungiamo pure visualizzazioni e like comprati". Il cantante, poi, ha sottolineato come gli artisti sianogli: "Ascoltati e riascoltati in radio, nei talent, in tv mentre cantano spesso in playback durante mega feste organizzate in piazza dalle radio più importanti. La canzone contadi meno: mi viene da ridere quando parlano di canzoni". D'ha poi espresso la sua opinione anche sull'autotune: "Fa miracoli, toglierlo farebbe danni incalcolabili, stroncherebbe le carriere".