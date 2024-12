Ilfoglio.it - Se anche Conte si dichiarasse di sinistra, gli scapperebbe da ridere

Io sono grato ai Democratici, vedo che si sacrificano per noi. Però non dovrebbero eccedere nell’abnegazione. Hanno continuato a chiedere agli eredi del fascismo di dichiararsi antifascisti: se quelli lo facessero, ci rimarrei male, malissimo. Ora sembra che vogliano chiedere al famoso progressistadi dichiararsi di: se lo facesse, glidaa me, riderissimo.