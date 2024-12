Liberoquotidiano.it - "Scissione M5s? Allora è la prova". Michele Serra e Formigli ridono in faccia alla sinistra | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Tu istintivamente da che parte ti schieri: con Grillo o con Conte?". La domanda di Corrado, a Piazzapulita su La7, mette visibilmente in difficoltà. Il tema è lo scontro frontale tra Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, e Beppe Grillo, guru, fondatore e garante. Il primo, con la Costituente, lo ha di fatto estromesso dvita politica del Movimento ribaltando peraltro dogmi come il limite di due mandati. E il secondo pare intenzionato a una battaglia senza confini, portandolo in tribunale per imporre il cambio di nome e simbolo e invalidare la seconda votazione degli iscritti. Non solo: secondo indiscrezioni sempre più concrete, il comico genovese pare intenzionato a scendere di nuovo in campo e fondare un suo partito anti-Conte, con pasionari della vecchia guardia grillina come Alessandro Di Battista, l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi e Danilo Toninelli (anche se l'ex ministro dei Trasporti ha formalmente smentito).