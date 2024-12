Romatoday.it - Sciopero generale: a Roma trasporti pubblici a rischio per 24 ore

Leggi su Romatoday.it

Un possibile venerdì nero a ridosso delle festività di Natale. Ventiquattro ore di possibili disagi per lavoratori pendolari e viaggiatori. Unoè stato indetto per venerdì 13 dicembre dall'Usb, l'Unione sindacale di base. Alla protesta, per il momento, hanno aderito anche i.