Sciopero dei lavoratori della Cooperativa Clo | proteste contro condizioni economiche e salariali

Incrociano le braccia lavoratrici edipendentiClo di Milano con sede operativa a Maltignano, che da oltre 25 anni gestisce lo stoccaggio e smistamento merci per conto di Magazzini Gabrielli Spa, di fronte a quello che definiscono "un inaccettabile atteggiamento di chiusura rispetto a delle legittime richieste sindacali volte a migliorare la condizione economica deiimpegnati in un settore, quellologistica, molto faticoso, rischioso e poco remunerativo, ovviamente per i". Dopo l’apertura dello stato di agitazione da parte del sindacato Usb Lavoro Privato di Ascoli e all’ennesimo infruttuoso confronto con la, è stato proclamato loper le intere giornate di ieri e oggi per protestareil tardivo ed inutile coinvolgimento di Usb, sindacato più rappresentativo in magazzino, nella trattativa per il premio di risultato, siglato invece con altra organizzazione sindacale, che oggi non garantisce una retribuzione integrativa legata ai reali indici di inflazione ed in grado di aumentare il potere di acquisto deieroso negli anni da una politica, portata avanti tra associazioni datoriali e sindacati confederali a livello nazionale, contraddistinta, tra le altre cose, da bassi salari e livelli d’inquadramento al ribasso.