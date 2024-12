Oasport.it - Sci alpino, Giorgia Collomb è sesta nel gigante di Mayrhofen di Coppa Europa. Rimonta e vince Victoria Oilvier

Olivier si è aggiudicata ildi/Hippach valevole per ladi scifemminile 2024-2025. Sulla pista austriaca la padrona di casa ha piazzato unaclamorosa. Diciottesima a metà gara, nella seconda discesa ha pennellato rifilando distacchi notevoli a tutte le rivali, fino a centrare un successo davvero storico approfittando anche dei disastri di Viktoria Buergler che, dal primo posto, è sprofondata in diciottesima.La sciatrice classe 2004 ha concluso la gara tra le porte larghe con il tempo complessivo di 2:11.07 (1:06.82 nella prima manche, 1:04.25 nella seconda) precedendo per 20 centesimi la svizzera Vanessa Kasper, quindi terza posizione per l’austriaca Katharina Truppe a 22 con, a sua volta, ben 12 posizioni risalite.Quarta posizione per la svedese Estelle Alphand a 61 centesimi dalla vetta, quinta per la finlandese Erika Pykalainen a 64, mentre èla prima delle azzurre,, a 95 centesimi.