Oasport.it - Sci alpino, confermato il week end in Val Gardena: ok dalla FIS dopo i controlli sulla neve

Leggi su Oasport.it

Sono stati effettuati questa mattina idel caso da parte della FIS sulle condizioni dellain Val, in vista dell’appuntamento della Coppa del Mondo di sciin programma nel fine-settimana del 20-21 dicembre.Saslong saranno in programma un superG e una discesa e, fortunatamente, tutto va nella giusta direzione. Non c’è un problema di innevamento in territorio gardenese e la preparazione del mitico tracciato italiano sta rispettando i tempi previsti.Gli appassionati, quindi, sperano di vivere un grande spettacolo, ricordando il trionfo della stagione passata di Dominik Paris, che per la prima volta trionfò in casa. La prima prova cronometrata per sondare la pista andrà in scena martedì 17 dicembre e vedremo poi come gli organizzatori gestiranno i training anche per non andare a sollecitarli troppo dal punto di vista fisico.