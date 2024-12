Agrigentonotizie.it - Schifani festeggia: "Anche Cgia Mestre conferma che Sicilia sta crescendo"

Leggi su Agrigentonotizie.it

i dati delladino, in maniera incontrovertibile, che lasta. L'occupazione è in aumento, le imprese sono in espansione e i risultati ottenuti lo dimostrano chiaramente. Giàti da analisi autorevoli di Banca d'Italia, Unioncamere e Svimez.