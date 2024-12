Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto, due feriti gravissimi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ennesimo incidente sulla strada della Ganzole, nel tardo pomeriggio di ieri, nel tratto pianorese della strada che, dalla Fondovalle Savena, arriva a Sasso Marconi. A scontrarsi in un impatto frontale, poco dopo le 16.30, dueutilitarie. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Pianoro, intervenuti dopo essere stati chiamati da altrimobilisti che hanno assistito all’incidente. Stando a quanto appreso fino a ora una delle macchine, con a bordo due persone, stava risalendo le Ganzole da Sasso in direzione di Pianoro, mentre l’altra macchina stava scendendo sulla carreggiata opposta ed era occupata solo dal guidatore. Forse per una distrazione da parte di uno dei due conducenti, una delleavrebbe invaso la carreggiata opposta. Nell’impatto una dellesi è arenato in mezzo alla carreggiata con il cofano motore distrutto, mentre l’altra macchina, con a bordo le due persone, si è ribaltata, scivolando sulla carreggiata per diversi metri.