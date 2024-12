Oasport.it - Scherma: super Italia a Busan! Le fiorettiste vincono la gara a squadre in Coppa del Mondo

Si conclude nel modo migliore l’avventura della spedizione del fioretto femminile, impegnata questo fine settimana nella seconda tappa del circuito didel, andato in scena in Corea del Sud, precisamente sulla pedana di. Dopo il fantastico trionfo di Elena Tangherlini e il terzo posto di Anna Cristino in campo individuale, le azzurre hanno vinto anche la prova a, dominando in lungo e in largo in ogni segmento, finale compresa. Prestazione da outstanding quella firmata dalla premiata ditta composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto e le già citate Cristino e Tangherlini, già dilaganti agli ottavi di finale, complice una larga vittoria sulla Romania in un match chiuso 45-32. Ampio anche lo scarto dei quarti, dove la compagine tricolore ha regolato la Cina 45-32. Le nostre ragazze si sono poiate nel penultimo atto, annientando con il punteggio di 45-19 la Francia, trovando la fuga a metà dell’assalto.