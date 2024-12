Quotidiano.net - Salvini, 'la maggioranza delle banche non fa il suo mestiere'

"Non tutte ma la stragrandenon fa quello per cui una banca è nata e per cui sono pagati coloro che lavorano in banca, ossia dare del credito, dare soldi in prestito a chi ne ha bisogno. E su questo, come governo, stiamo lavorando". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti eInfrastrutture, Matteo, in una diretta su Facebook.