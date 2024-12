Ildifforme.it - Romania, l’annullamento del voto non convince la Lega: “Sarà precedente pericoloso”

Leggi su Ildifforme.it

Laha pubblicato una nota in cui sostiene di essere "preoccupata" per gli eventi in corso in; dal punto di vista del partito, infatti, ilannullato sarebbe una conseguenza dello scontento "di Bruxelles, del politicamente corretto e di certi potenti come Soros"L'articolodelnonla: “” proviene da Il Difforme.