Roma uccide l’ex compagno a coltellate | arrestata 34enne

Un uomo di 43 anni è stato ammazzato adalla ex compagna, una donna di 34 anni, a Nettuno, in provincia di. Nella serata di ieri, al culmine di una lite, la donna ha colpito l’uomo con un coltello. I carabinieri sono giunti sul posto dopo una segnalazione al 112 da parte dei vicini, allarmati per le urla che provenivano dall’abitazione in via Bachelet. Quando sono arrivati, i militari dell’Arma, hanno trovato il cadavere dell’uomo in una pozza di sangue, nell’ingresso del palazzo. I due, secondo una prima ricostruzione, si erano separati e alla base dei frequenti litigi vi era l’affidamento della figlia. La donna si è presentata spontaneamente in caserma ed è statacon l’accusa di omicidio. Chi era la vittimaLa vittima si chiamava Gianluca Monaco, l’uomo di 43 anni, ucciso aa Nettuno dalla ex compagna, Simonetta Cella – questo il suo nome – 34 anni, che si è costituita presentandosi spontaneamente dai carabinieri.