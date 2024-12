Roma-Lecce | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Match ad alta tensione per la, nella 15esima giornata di Serie A. I giallorossi ospitano all'Olimpico il, in una partita fondamentale per uscire dalla zona rossa e tornare nella parte sinistra della classifica. Al momento infatti la squadra di Ranieri, che nell'ultimo turno è stata sconfitta in casa dall'Atalanta, è al .