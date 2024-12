Vanityfair.it - Robbie Williams: dal broccoli cut ai capelli sale e pepe

Con un film biografico in uscita,, sogno delle Gen X, idolo di molte, è una fenice pronta a rinascere. Così come la sua vita, anche il rapporto coi suoiè stato altalenante: dalla chioma fluente al tempo dei Take That alla perdita. In mezzo il trapianto e l'accettazione. Oggi,, noi continuiamo ad amarlo. In questo Millennium e quell'altro