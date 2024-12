Lanazione.it - Rischio neve, l’allerta anche nel Fiorentino

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 dicembre 2024 – La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta con codice giallo pernei comuni del Valdarno superiore, Mugello e Alto Mugello nella giornata di domenica 8 dicembre. In Appennino previstafino a quote di 700 metri (localmente a quote inferiori nel territorio dell'Alto Mugello). Pioggia,e vento: Toscana nella morsa del freddo. Scattagialla, ecco dove La Città Metropolitana ricorda che per il transito sulla viabilità è obbligatorio essere dotati di pneumatici invernali o catene. Si raccomanda di verificare, prima di mettersi in viaggio, i propri dispositivi invernali e prestare attenzione negli spostamenti. Toscana, obbligo pneumatici invernali dal 15 novembre. Ecco dove