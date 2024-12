Ilgiorno.it - Rap e breakdance con X-Mas Academy

Un pomeriggio all’insegna delle iniziative dedicate ai più giovani quello di oggi nella zona a traffico limitato di via Mauro Venegoni. Il progetto Legnano siCura si sposta nel quartiere Oltrestazione per “X-MasHip Hop Jam“. dalle 15 laboratori, esibizioni e improvvisazione di rap e. A questo si aggiungeranno le dimostrazioni di writing, con street artist che lavoreranno nel sottopasso ciclopedonale e le postazioni di programmi rivolti ai giovani, ossia l’unità mobile di “Jump around“, il progetto di Regione Lombardia finalizzato alla riduzione dei danni connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alcol. Ci sarà anche X Factory, di cui è capofila il Comune per intercettare i ragazzi che non studiano né lavorano - i cosiddetti neet - e attivarne le capacità. L’attività è curata da Street Arts, associazione di promozione sociale che si occupa di progetti e iniziative educative condotte attraverso le discipline e gli elementi della cultura hip hop.