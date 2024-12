Scuolalink.it - Raddoppia lo sconto sui voli per la Sicilia: dal 25% al 50% per natale 2024

Leggi su Scuolalink.it

Ottime notizie per ini in vista delle festività natalizie: la Regioneha deciso dire losuiper la, passando dal 25% al 50%. Una misura concreta per contrastare il caro biglietti e favorire il ritorno a casa durante un periodo dell’anno in cui le compagnie aeree tendono ad aumentare le tariffe, specialmente sulle tratte verso il Sud Italia. Sconti suiper: lasostiene i propri cittadini La Regioneha annunciato una misura straordinaria per aiutare ini, inclusi quelli che risiedono fuori dalla Regione. Con il decreto “Stop caro”, sarà possibile ottenere unodel 50% suidiretti da e per la, per prenotazioni effettuate dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025. Grazie a uno stanziamento di 17,2 milioni di euro tramite la legge sulle variazioni di bilancio, la Regione ha reso questoaccessibile non solo ai residenti, ma anche ai nati in, eliminando così ogni discriminazione legata alla residenza.