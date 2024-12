Riminitoday.it - Querele nel caso di Pierina, Barzan: "Ordine degli avvocati parte civile? Annuncio sulla base di dichiarazioni televisive"

Leggi su Riminitoday.it

Diventa un groviglio legale la contrapposizione tra le parti coinvolte neldell'omicidio diPaganelli, la 78enne uccisa oltre un anno fa in via del Ciclamino. Nella giornata di giovedì a partire all'attacco era stata Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per il.