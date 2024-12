Linkiesta.it - Quando il profumarsi diventa un gesto rituale

L’attar o ittar è un olio essenziale ricavato da materie prime naturali attraverso un’estrazione lenta a vapore a bassa pressione. In lingua babilonese indica l’essenza di fiori, in persiano è sinonimo di fragranza celestiale. Nell’antichità questi blend di resine, legni e fiori rari venivano creati e venduti dai maestri profumieri che portavano con sé, di villaggio in villaggio, i loro preziosi alambicchi ed essenze pure, ricche e profumatissime.Una tecnica ancestrale e quasi alchemica originaria dell’India, come testimoniano alcuni reperti archeologici risalenti al Tremila a.C., che non è molto cambiata nel corso dei secoli e addirittura in alcune aree orientali viene ancora utilizzata seguendo tradizioni millenarie. Gli attar venivano offerti in dono dai regnanti indiani ai loro ospiti al momento della partenza, racchiusi in contenitori di cristallo chiamati ittardan o impiegati in alcuni rituali indù.