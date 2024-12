Linkiesta.it - Quando il Natale diventa un’esperienza di gusto e condivisione

C’è qualcosa di alchemico nell’abbinamento tra il panettone classico di Davide Longoni e il passito “Vino del Volta” di La Stoppa di Elena Pantaleoni. Un connubio che nasce non solo da un’intuizione gastronomica, ma da un modo di intendere il fare impresa artigiana. Una visione che prende forma concreta a Piacenza, dove dal 30 novembre al 25 dicembre 2024, in Corso Vittorio Emanuele II al numero 23, apre l’Emporio delle Feste, un temporary shop che è insieme un negozio e un racconto di amicizia e territorio.Un’idea nata da un incontroL’idea di questo connubio e della creazione del negozio è nata quasi naturalmente, come racconta Alice Mazzali di La Stoppa. «Con Davide Longoni avevamo iniziato a pensare di proporre i nostri prodotti insieme: il nostro passito si sposa perfettamente con il suo panettone classico, rendendo il fine pranzo natalizio un momento di pura gioia».