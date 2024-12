Quale computer scegliere | requisiti per un buon PC

Leggi su .com

Se dobbiamo comprare un nuovo, chedovrebbe avere? Di questo argomento ho già parlato diverse volte elencando specifiche tecniche di ogni parte hardware interna al, ma non è semplice per tutti capire davvero quali sono le caratteristiche che deve avere unPC. Una volta viste le caratteristiche, potremo ancheil nostro nuovo, magari utilizzando la lista di PC presenti nel capitolo dedicato di questa guida.In questo articolo vi mostreremo quali caratteristiche deve avere unPC moderno, in base alle tecnologie di oggi, sia per chi cerca un PC desktop da casa, sia per chi ha bisogno di unfisso o portatile per lavorare.LEGGI ANCHE -> Guida acquisto di un PC portatile per non sbagliarePrima di tutto, un breve video introduttivo:Le caratteristiche principali che descrivono ogniquando viene presentato nei centri commerciali o nei siti di shopping online sono sempre: velocità del processore, quantità di memoria RAM, spazio nell'unità di archiviazione, risoluzione e grandezza del monitor incluso (sia esterno sia integrato all'interno del portatile) e altre caratteristiche minori ma che conviene sempre valutare attentamente in fase d'acquisto.